Startschuss in Beuel 155 neue Stellplätze für Carsharing-Autos in Bonn

155 Stellflächen an insgesamt 73 Standorten in Bonn wurden fest an die drei Anbieter vergeben, darunter 62 an Cambio, 48 an die Grüne Flotte und 45 an Scouter. Oberbürgermeisterin Dörner meint, dass in dem neuen Angebot großes Potenzial liege. „Das ist eine gute Ergänzung zu den 30 Mobilstationen und dem Free-Floating-Angebot.“ Anders als beim stationären Carsharing können die Free-Floating-Autos überall abgestellt werden, also auf allen öffentlichen Parkflächen.