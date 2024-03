Verkehrsunfallstatistik der Bonner Polizei Neue Verkehrsmittel sorgen für mehr Unfälle

Während die Zahl der Schwerverletzten mit knapp 300 Fällen etwa dem Durchschnitt der leicht schwankenden Vorjahre entspricht, stieg die Zahl der insgesamt Verunglückten auf 2525 an. 2022 hatte die Zahl noch bei 2346 Verunglückten gelegen. Obwohl der Anteil der Unfälle mit verunglückten Personen dabei im Vergleich zu solchen mit Sachschäden laut Polizeistatistik nur 12,7 Prozent ausmacht, gab es in den vergangenen zehn Jahren kein Jahr, in dem mehr Verunglückte verzeichnet wurden. Verantwortlich dafür ist nach Angaben der Beamten insbesondere die Zunahme der Verunglückten in der Gruppe der Pedelecfahrenden (plus 37,4 Prozent) sowie der verunglückten Fußgänger (plus 19,4 Prozent).