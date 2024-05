Naturpark Rheinland Bessere Orientierung und neue Wanderwege im Kottenforst

Neben den neuen Wanderkarten ragen jetzt auch Wegweiser an Holzpfählen an den Wegesrändern in die Höhe. Auf weißen Pfeilen kann man hier Nah-, Mittel- und Fernziele ablesen. „Dann kann man sich spontan entscheiden, ob man nicht doch noch eine längere oder kürzere Strecke laufen möchte“, sagt Scheer. Außerdem sollen Markierungspfosten mit Richtungsweisern und Wegplaketten dem Besucher das Einhalten der Wanderwege erleichtern.