Bonner Busbahnhof Aufbau von Wartehäusern beginnt nächste Woche

Am kommenden Mittwoch (29. November) wollen die Stadtwerke (SWB) mit dem Aufbau von zwei Ersatzwartehäusern für die entfallenen Dächer am Zentralen Bonner Omnibusbahnhof beginnen. Die beiden Unterstände sollen, so SWB-Sprecher Maximilian Mühlens, an den Bussteigen A2 und A3 in Reihe errichtet werden als fest verbaute Stahl-Glas-Konstruktion mit jeweils einer Fahrplanvitrine, einer Beleuchtung und nachträglich einer Dachbegrünung.