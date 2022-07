Reuterstraße gesperrt : Feuerwehr löscht Feuer im Hochhaus am Neuen Kanzlerplatz

Der Feuerwehreinsatz am Kanzlerplatz in Bonn auf der Reuterstraße. Foto: Petra Reuter

Update Bonn Im noch im Bau bestehenden Hochhaus auf dem Neuen Kanzlerplatz in Bonn ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand im neunten Stock wurden drei Personen verletzt. Die Reuterstraße ist Richtung B9 gesperrt.

Die Feuerwehr ist am Montagmittag wegen eines Feuers auf die Großbaustelle am Neuen Kanzlerplatz in Bonn ausgerückt. Im Vorraum einer Aufzugsanlage im neunten Stock des noch im Bau befindlichen Hochhauses hatte gegen 12.15 Uhr Baumaterial Feuer gefangen, wie Heiko Basten von der Bonner Feuerwehr mitteilte. Gegen 13.20 Uhr war der Brand gelöscht, die Feuerwehr war im Anschluss noch mit Be- und Entlüftungsmaßnahmen in den angrenzenden Geschossen beschäftigt.