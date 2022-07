Reuterstraße gesperrt : Mehrere Verletzte nach Feuer im Hochhaus am Neuen Kanzlerplatz

Der Feuerwehreinsatz am Kanzlerplatz in Bonn auf der Reuterstraße. Foto: Petra Reuter

Update Bonn Im noch im Bau bestehenden Hochhaus auf dem Neuen Kanzlerplatz in Bonn ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach dem Brand im zehnten Stock wurden drei Personen ins Krankenhaus gebracht.



Die Feuerwehr ist am Montagmittag wegen eines Feuers auf die Großbaustelle am Neuen Kanzlerplatz in Bonn ausgerückt. Im Vorraum einer Aufzugsanlage im zehnten Stock des noch im Bau befindlichen Hochhauses hatte gegen 12.15 Uhr Baumaterial Feuer gefangen, wie Heiko Basten von der Bonner Feuerwehr mitteilte. Dadurch breitete sich Rauch auf den angrenzenden Etagen aus.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte ein Großteil der Personen aus dem Gebäude dieses selbstständig verlassen, ein Teil wurde von der Feuerwehr kontrolliert von der Baustelle begleitet, so Basten. Gegen 13.20 Uhr war der Brand gelöscht. Die Feuerwehr war im Anschluss noch mit Be- und Entlüftungsmaßnahmen in den angrenzenden Geschossen beschäftig, wie der Feuerwehrsprecher berichtete. Dafür seien Entlüftungsgeräte auf drei Etagen im Einsatz.

Neun Menschen aus dem Gebäude wurden von Sanitätern untersucht, drei von ihnen wurden mit Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren laut Feuerwehr 65 Einsatzkräfte, die nach Löschung des Feuers nach und nach wieder einrückten, erklärte Basten. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Reuterstraße in Fahrtrichtung B9 war für die Rettungsarbeiten bis zur Kreuzung mit der Burbacherstraße gesperrt worden. Das führte am Mittag und frühen Nachmittag zu Stau rund um den Neuen Bundeskanzlerplatz, die Verkehrsteilnehmer mussten umgeleitet werden, damit Platz für Rettungs- und Löschwagen sowie Einsatzwagen der Polizei war. Mit Ende des Einsatzes um 16 Uhr wurde die Sperrung der Reuterbrücke aufgehoben, so die Pressestelle der Feuerwehr.

(ga)