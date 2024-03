Stadt Bonn reinigt Buddelplätze Neuer Sand zum Burgenbauen auf den Bonner Spielplätzen

Jedes Jahr werden im Haushalt Mittel für die Pflege von Sandflächen in Kindertagesstätten, in Schulen und auf öffentlichen Spielplätzen bereitgestellt. Dabei kostet ein Komplettaustausch natürlich mehr als eine Reinigung. „Pro Jahr konnten in den vergangenen Jahren im Schnitt mit den bereitgestellten Haushaltsmitteln entweder rund 15.000 Quadratmeter Sandflächen gereinigt oder circa. 800 Quadratmeter Sandflächen ausgetauscht werden“, so das Presseamt. Kontaminierter Aushub wird über den Auftragnehmer fachgerecht in Deponien entsorgt.