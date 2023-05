Budafok-Park in Bonn Neuer Spielplatz am Windeck-Bunker eingeweiht

Bonn · Der neue Spielplatz am Windeck-Bunker hat endlich einen Namen: Zur Einweihung des Budafok-Parks kam auch eine ungarische Delegation vorbei. Es war aber nicht das einzige Fest am Wochenende in Bonn.

08.05.2023, 08:44 Uhr

Ferenc Karsay, Bürgermeister von Budafok, einem Stadtbezirk der ungarischen Hauptstadt Budapest, hält eine Rede anlässlich der Einweihung des Budafokk-Parks. Foto: Sebastian Flick





Von Sebastian Flick