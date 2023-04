Fertigstellung 2025 geplant Grundsteinlegung für neues Gebäude der Bonner Uni-Zahnklinik

In zwei dunklen Kellerräumen im Souterrain der Universitätschirurgie haben angehende Zahnärzte ab 1891 gelernt, wie sie die Zange zur Extraktion anzusetzen hatten. Für die Kundschaft war die freudlose Prozedur vermutlich noch weniger ersprießlich als für die Studenten. Seitdem hat die Zahnmedizin große Sprünge in die Zukunft gemacht. 134 Jahre nach ihren universitären Anfängen in Bonn sollen Studierende – die meisten sind inzwischen Frauen – ab 2025 im modernsten Lehrgebäude Deutschlands an sogenannten Phantompatienten lernen. So versprach es Landesbauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Mittwochnachmittag bei der Grundsteinlegung an der Wachsbleiche.