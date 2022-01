Neubau in Bonn : Wie das neue Hochhaus am Kanzlerplatz Bonns Skyline verändert

Das Hochhaus am Neuen Kanzlerplatz, aufgenommen in den Abendstunden an der Reuterstraße. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Das neue Hochhaus am Bundeskanzlerplatz in Bonn hat seine endgültige Höhe erreicht – und verändert die Skyline der Stadt. GA-Fotografin Meike Böschemeyer hat das Ensemble schon einmal aus mehreren Richtungen mit dem Objektiv „beschnuppert“.

Sauerstoffmasken braucht in dieser Höhe zwar noch niemand, aber mit seinen 101,5 Metern hat das Hochhaus am Bundeskanzlerplatz nunmehr seine „Flughöhe“ erreicht. Zumindest in der vertikalen Ausdehnung ist das Gebäude-Ensemble damit ausgewachsen. Für alle Bonner und die Gäste der Stadt bedeutet das: Zeit, sich an den neuen Anblick in der geographischen Mitte der Stadt zu gewöhnen. GA-Fotografin Meike Böschemeyer hat das Ensemble schon einmal aus mehreren Richtungen mit dem Objektiv „beschnuppert“.

Auch wenn das neue Hochhaus hinsichtlich schwindelnder Höhen weder dem Langen Eugen (115 Meter) und schon gar nicht dem Post-Tower mit seinen 162 Metern ernsthaft Konkurrenz machen dürfte: Dass sich hier ein kleines Geschwisterchen frech in die Kulisse schiebt und seine Ansprüche geltend macht, lässt sich etwa von der Reuterstraße bereits erahnen. Und auch die Kessenicher werden den neuen Nachbarn am Himmel über den Dächern schwer ignorieren können. Zur Erinnerung: Der Vorgängerbau, das 2017 gesprengte, 18-geschossige Bonn-Center mit seinem rotierenden Mercedes-Stern war 60 Meter hoch. Mindestens ebenso spektakulär wie der Blick von unten, so ist von ersten Augenzeugen zu hören, gestaltet sich der Ausblick von oben.

22 Bilder Wie das neue Hochhaus am Kanzlerplatz Bonns Skyline verändert

Architektonische Besonderheit: das vorspringende Relief

Architektonische Besonderheit des Neubaus ist sicher die dreidimensionale Fassade mit dem vorspringenden Relief. Die wabenartige Anmutung verleiht dem Turm tatsächlich etwas Ähnlichkeit mit dem gut 50 Jahre älteren Langen Eugen.