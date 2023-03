Am Bonner Hauptbahnhof Neues Parkhaus mit je 300 Plätzen für Autos und Räder

Für den Neubau des Parkhauses an der Quantiusstraße hinter dem Hauptbahnhof werden die Pläne konkreter. Das Planungsbüro im Auftrag des Eigentümers, der B+B Parkhaus GmbH & Co. KG, stellte einen ersten Entwurf am Dienstagabend im Verkehrsausschuss vor. Nach dem derzeit laufenden Abriss, voraussichtlich im Sommer dieses Jahres, hofft das Düsseldorfer Unternehmen auf einen Baubeginn im ersten Quartal 2024 und geht im Anschluss „vorsichtig“, wie Geschäftsführer Samuel Spaltner am Mittwoch betonte, von einer etwa einjährigen Bauzeit aus.