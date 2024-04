Großflächiges Mural Neues Wandbild am Rheinufer beschäftigt sich mit starken Frauen

Ein großflächiges Wandbild ziert nun schon zum zweiten Mal über den Sommer die legale Graffiti-Übungswand am Brassertufer, unterhalb des Ameron Bonn Hotel Königshof. Im Vorfeld hatten laut Stadt in einem Wettbewerb 33 Künstler insgesamt 20 Skizzen zum Themenkomplex „Starke Frauen – Tradition, Vielfalt und Gleichberechtigung in Bonn“ eingereicht. Zum einen als Beitrag zu den Jubiläumsfeierlichkeiten der Beueler Weiberfastnacht, bei der sich seit 200 Jahren die Beueler Wäscherinnen gegen die Vorherrschaft des Patriarchats wehren. Zum anderen wurde der Verwaltung zufolge damit auch das fünfte Nachhaltigkeitsziel (SDG) der Vereinten Nationen, die Stärkung von Frauen und Mädchen und das Ende von vielfältigen geschlechtsspezifischen Diskriminierungen, in den Fokus genommen. Das Ergebnis kann man nun bis Mitte Oktober bestaunen.