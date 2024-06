Umzug nach Friesdorf So sieht das neue WDR-Studio in Bonn von innen aus

„Alles neu heute – unser Studio in Bonn Friesdorf, unser Lokalzeitlook und auch die Notaufnahme in Eitorf“, damit eröffnet Moderatorin Janine Breuer-Kolo um 19.30 Uhr die aktuelle Lokalzeit-Sendung des WDR am Montagabend live aus Bonn. Neu deshalb, da nun nicht mehr aus dem Gebäude des ehemaligen ZDF-Hauptstadtstudios im Langen Grabenweg gesendet wird, sondern aus einem modernen offenen Studio in einem Bürogebäude auf dem ehemaligen Haribo-Gelände in Friesdorf.