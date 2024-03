Neues Forschungszentrum in Bonn Patientendaten sollen Behandlungsmöglichkeiten verbessern

„Natürlich handelt es sich gerade bei Gesundheitsdaten um sehr sensible Daten, die besonders geschützt werden müssen und keinesfalls in die falschen Hände geraten dürfen“, erklärt Professorin Louisa Specht-Riemenschneider, die gemeinsam mit Professor Alexander Radbruch das Direktorium des ZMDT bildet. „Trotzdem hängt der medizinische Fortschritt in erheblichem Maße von einer adäquaten Datennutzung ab. Es gilt daher, Forschungsinteressen und Datenschutz miteinander in Einklang zu bringen“, sagt die Juristin. Eine Möglichkeit könnten aus ihrer Sicht „Datentreuhänder“ sein – technische Möglichkeiten zur gemeinsamen Auswertung von Datenbeständen mehrerer Beteiligter wie Unikliniken, die den Zugriff Unbefugter ausschließen und lediglich die Ergebnisse der Auswertungen an die Datengeber ausgeben.