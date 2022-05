Feuer in Bonn : Neun Menschen bei Brand in Ermekeilkaserne verletzt

Auf dem Gelände der Ermekeilkaserne hat es am Mittwoch gebrannt. Foto: Petra Reuter

Bonn Bei einem Brand in der Ermekeilkaserne in der Bonner Südstadt sind am Mittwoch neun Menschen verletzt worden. Die Betroffenen erlitten Rauchgasvergiftungen.



In der Ermekeilkaserne in der Bonner Südstadt ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei gibt es neun Verletzte mit Rauchgasvergiftungen. Drei von ihnen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand sei demnach in einem Zimmer im ersten Stock ausgebrochen, sagte ein Sprecher.

Die Brandursache ist zurzeit unklar. Die Polizei hat das Zimmer beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Das Gelände der Ermekeilkaserne wird seit 2015 als Notunterkunft für Geflüchtete genutzt. Nach Angaben von vor Ort brach der Brand in einem Zimmer aus, das von Flüchtlingen bewohnt wird. Zahlreiche Bewohner des Areals wurden evakuiert und befanden sich zur Einsatzzeit im Innenhof des Areals.

Weitere Berichterstattung folgt.

