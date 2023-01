Verbindung Bonn/Niederkassel/Köln : 5,2 Millionen Euro für rechtsrheinisches Stadtbahnprojekt

Bonn Das Land Nordrhein-Westfalen wird die weiteren Planungskosten für das rechtsrheinische Stadtbahnprojekt Bonn/Niederkassel/Köln mit 5,2 Millionen Euro unterstützen.

Das Land Nordrhein-Westfalen wird die weiteren Planungskosten für das rechtsrheinische Stadtbahnprojekt Bonn/Niederkassel/Köln mit 5,2 Millionen Euro finanziell unterstützen. Der Förderbescheid wird in der kommenden Woche offiziell übergeben, unter anderem im Beisein von Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner und Sebastian Schuster, Landrat des Rhein-Sieg-Kreises. Die Region will unter anderem mit diesem Projekt das Bahnnetz in Eigenregie ausbauen. Die Federführung hat der Rhein-Sieg-Kreis übernommen.