Probleme für die Schifffahrt : Rheinpegel in Bonn war in einem August zuletzt 1901 so niedrig

Rheinpegel in Bonn war in einem August zuletzt 1901 so niedrig

Bonn Der Rheinpegel ist weiterhin sehr niedrig. Der Bonner Hafenbetreiber sagt, dass ein neues Rekordtief in den nächsten Wochen nicht ausgeschlossen sei. Bereits jetzt seien „gewaltige Folgen“ im Betrieb zu spüren.

Der in den vergangenen Wochen abnehmende Rheinpegel hat sich zur Wochenmitte weiterhin nicht erholt. Wetterstatistiker Klaus Kosack meldete bereits am Dienstag: „Die anhaltende Trockenheit bringt beim Rheinpegel immer neue Rekorde: Heute gab es einen Pegelstand von 0,97 Meter. So tief stand der Rheinpegel in einem August seit 1901 noch nie“. Bisheriger Rekordhalter war 22. Oktober 2018 mit 81 Zentimetern Höhe. Am Mittwoch liegt der Pegel bei rund einem Meter.