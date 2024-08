Stellflächen in der Innenstadt Noch kein Baurecht für das neue Parkhaus am Bonner Hauptbahnhof

Eigentlich wollte die B + B Parkhaus GmbH aus Düsseldorf längst mit dem Bau eines neuen Parkhauses am Bonner Hauptbahnhof begonnen haben. Das Planfeststellungsverfahren zieht sich aber in die Länge, wie Geschäftsführer Samuel Spaltner dem GA sagte. Wann das Baurecht für das neue Gebäude an der Quantiusstraße vorliegt, dazu will er keine Prognosen abgeben.