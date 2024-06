Polizei sucht Zeugen BMW-Fahrer beschädigt parkende Autos in der Bonner Nordstadt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 2.37 Uhr. Ein Autofahrer bog mit überhöhter Geschwindigkeit von der Heerstraße kommend in die Oppenhoffstraße. Dabei verlor er vermutlich die Kontrolle über seinen Wagen und touchierte insgesamt vier Fahrzeuge, die links und rechts geparkt waren. Neben den Autos beschädigte er auch einen Steinpoller in der Oppenhoffstraße, so die Polizei.