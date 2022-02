22-Jähriger schwer verletzt : 18-Jähriger nach brutalem Angriff in der Nordstadt in U-Haft

In der Nähe dieser Einfahrt in der Heerstraße wurde der 22-Jährige von einer Gruppe attackiert und schwer verletzt. Foto: Niklas Schröder

Bonn Die Bonner Polizei hat einen 18-Jährigen festgenommen, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Er soll an dem brutalen Angriff auf einen 22-Jährigen in der Bonner Nordstadt am 22. Januar beteiligt gewesen sein.



Nach der brutalen Attacke auf einen 22-Jährigen am Abend des 22. Januar in der Nordstadt hat die Polizei jetzt einen 18-Jährigen festgenommen. Der junge Mann sitzt zudem in Untersuchungshaft. Er stehe im Verdacht, an dem Angriff auf den 22-Jährigen gewesen zu sein, erklärte ein Polizeisprecher auf GA-Anfrage.

Im Zuge der Ermittlungen seien diverse Wohnungen durchsucht worden, dabei hätten sich die Hinweise auf eine Beteiligung des 18-Jährigen erhärtet. Bei der Attacke am 22. Januar sollen mehrere Personen den 22-Jährigen jungen Mann in der Heerstraße attackiert, geschlagen und getreten haben. Zudem trug er mehrere Stichverletzungen davon.

Noch keine Hinweise auf Randalierer in der Weststadt

Wegen der Heftigkeit des Angriffs hatte die Mordkommission der Bonner Polizei die Ermittlungen übernommen. Ermittlungen und Zeugenbefragungen hatten wenige Tage nach der Tat ergeben, dass zwischen sechs und zehn Angreifer an der Tat beteiligt gewesen sein sollen.