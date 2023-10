Ärger um Pflege Verwildertes Beet in der Nordstadt als Gefahr für den Verkehr

Die Stadt Bonn setzt bei ihren Beeten zunehmend auf artenfreundliche, ökologische Bepflanzung. Um eine dieser Anlagen gab es in der Nordstadt nun aber Ärger: Am Beet an der Ecke Obernierstraße/Lievelingsweg standen die Pflanzen Anfang Oktober teilweise rund einen Meter hoch. Eine Leserin und Anwohnerin beschwerte sich beim GA über die Verkehrsbehinderung. Die Sicht auf den Lievelingsweg sei eingeschränkt und die Nachbarschaft über den „Schandfleck“ empört. Auch die städtischen Beete der benachbarten Kölnstraße standen kürzlich bei der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn in der Kritik.