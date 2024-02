Zehn Jahre integrierte Leitstelle in Bonn und Siegburg Wenn die Smart-Watch den Notruf wählt

Ob es brennt, jemand einen Schlaganfall hat oder ein schwerer Autounfall passiert ist: In der Feuer- und Rettungsleitstelle am Bonner Lievelingsweg landen alle Notrufe, die in der Stadt abgesetzt werden. Seit zehn Jahren kann man aber auch einen Helfer in Siegburg am Apparat haben und umgekehrt. So lange besteht die integrierte Leitstelle, die zwei Standorte hat, aber wie einer funktioniert. In den nächsten Jahren wird sie und damit auch das Rettungswesen weiter modernisiert. Dann kann sich der Notarzt per Video zuschalten und der Ersthelfer wird per Handy alarmiert.