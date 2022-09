Gespräche in Bonn : NRW-Minister will über Radschnellweg am Tausendfüßler sprechen

NRW-Minister will über Radschnellweg am Tausendfüßler sprechen

Bonn NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer sucht das Gespräch. Er will sich mit der Stadt Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis über die Umsetzung eines möglichen Radschnellwegs entlang des geplanten Tausendfüßlers austauschen.

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) will sich zu einem möglichen Radweg als Bestandteil des geplanten Tausendfüßlers mit Oberbürgermeisterin Katja Dörner austauschen. Das sagte er dem ADFC in einem Interview, das im Monatsmagazin Rückenwind veröffentlicht wurde. „Ich werde auch mit anderen Beteiligten den Kontakt suchen, etwa im Rhein-Sieg-Kreis. Wir werden schauen, was wir da tun können, damit es am Ende zu einer Lösung kommt, die den Radverkehr in der Region tatsächlich voranbringt“, antwortete Krischer auf die Frage, ob er sich für einen Radschnellweg im Zuge der Autobahnverbreiterung einsetzen wolle.