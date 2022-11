Verkehrsminister Oliver Krischer : Bonn bekommt NRW-Schützenhilfe für Radweg am Tausendfüßler

Bonn Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner hat NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer empfangen. Ein Thema dabei war der viel diskutierte Radweg entlang des Tausendfüßlers.

Bei einem persönlichen Treffen im Stadthaus haben sich Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner und NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer am Montag über aktuelle und strategisch bedeutsame Themen im Bereich Verkehr und Umwelt in Bonn und der Region ausgetauscht. Bei dem Treffen thematisierte die Oberbürgermeisterin den Bau eines Radweges entlang der A 565 im Zuge der Sanierung des so genannten Tausendfüßlers als eine zentrale Verbindung zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis und Bonn für den Radverkehr. In diesem Zusammenhang vereinbarten der Minister und die Oberbürgermeisterin, eine gemeinsame Initiative gegenüber dem Bund zu starten.