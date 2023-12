Mutmaßlicher Serieneinbrecher 66-Jähriger hinterlässt DNA an 47 Tatorten in Bonn und der Region

Der Mann soll nach aktuellem Ermittlungsstand mindestens seit 2015 jedes Jahr aus Bosnien-Herzegowina nach Deutschland eingereist sein, um Wohnungseinbrüche zu begehen. Dabei habe er an Dutzenden Tatorten seine DNA hinterlassen, davon 37 im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei. Fünf Einbrüche habe er in Alfter, vier jeweils in Bad Honnef, Swisttal und Bonn, sechs jeweils in Wachtberg und Bornheim, sieben in Königswinter und einen Einbruch in Bornheim begangen. Zehn weitere Tatorte verteilen sich laut Polizei auf mehrere Regionen in NRW.