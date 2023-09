RhineCleanup in Bonn NRW-Umweltminister Krischer bedankt sich bei freiwilligen Helfern

NRW-Umweltminister Krischer betonte, dass es für ihn wichtig sei, als Schirmherr auch Anerkennung an die Gruppen auszusprechen. „Es ist ja nun ein Thema, über das alle sich ärgern und sagen ‚Warum ist das so?‘ und wenn man immer – geht mir selber ja auch so – sagt, man geht da einfach dran vorbei und lässt alles liegen“, so Krischer, dann sei dies nicht die richtige Haltung. Es gehe darum, in der Gesellschaft Bewusstsein und Akzeptanz zu schaffen und dabei zu zeigen, „dass es eben nicht okay ist, Abfall einfach in die Landschaft zu werfen.“ Um die Müllproduktion zu reduzieren, seien auch gesetzliche Maßnahmen wichtig, weshalb man derzeit dabei sei, das Verpackungsgesetz zu überarbeiten. So

dürften bestimmte Stoffe nicht mehr in die Umwelt gelangen und der verstärkte Einsatz von Mehrweg-Produkten könne die Menge an Müll reduzieren, so Krischer.