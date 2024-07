Diskussion um Konvikt in Bonn Wie es nach der Schließung des Priesterseminars mit dem Albertinum weitergeht

Nach dem Auszug der letzten zwölf katholischen Theologiestudenten des Bonner Priesterseminars im Albertinum stellen sich viele die Frage, wie es mit imposanten Gebäude an der Adenauerallee weitergehen wird. Der Eigentümer, das Erzbistum Köln, hat angekündigt, das größtenteils denkmalgeschützte Haus sanieren zu wollen. Wann das der Fall sein wird, stehe derzeit noch nicht fest, erfuhr der GA von der Pressestelle des Bistums. Karina Kröber vom Verein City-Marketing hat jetzt in einem GA-Interview vorgeschlagen, dass möglicherweise die Stadtverwaltung im Albertinum in Interimsquartier beziehen könnte.