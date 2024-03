Ausstellung im Haus der Bildung Demütigungen vor der Haustür

Nicht nur in den oft anonymen Weiten des Internets wird Hass gepredigt, sondern auch in der U-Bahn, auf der Straße, eben im Alltag. Davon zeugt eine Wanderausstellung, die nun im Haus der Bildung am Mülheimer Platz bis zum 5. April zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen ist. Der Ravensburger Student Dominik Lucha hat sie ins Leben gerufen. Ein Sammler von Schilderungen über Demütigungen und Entwürdigungen im mutmaßlich Kleinen wie Großen. „Was ihr nicht seht!“: So heißt Luchas Projekt. Schwarze Menschen schreiben ihm ihre Erfahrungen im Alltag und „weiße Menschen können lernen, antirassistisch zu werden“, heißt es auf Luchas Internetseite. Er selbst konnte am Mittwoch nicht vor Ort sein.