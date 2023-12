OB Katja Dörner über die Cop28 in Dubai „Ich habe viel einspeisen können von dem, was wir in Bonn machen“

Bonn · Die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner stört sich an der schwammigen Abschlusserklärung in Dubai, sieht aber dennoch die Cop28 als Erfolg. Sie vertrat auf der Cop28 in Dubai vergangene Woche die Bundesstadt als Sitz des UN-Klimasekretariats und zieht nun Bilanz.

16.12.2023 , 05:00 Uhr

Oberbürgermeisterin Katja Dörner im Interview. (Archivbild) Foto: Benjamin Westhoff

Von Ulla Thiede

Frau Dörner, wie schlief es sich im Flugzeug nach Dubai und zurück?