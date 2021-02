Bonns Oberbürgermeisterin im Gespräch : Dörner will bei der Verkehrswende „mehr Gas geben“

Bonn Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner kündigt einschneidende Maßnahmen für eine Verkehrswende an. Auf der Agenda steht unter anderem die Ausweisung einer Umweltspur auf dem Hermann-Wandersleb-Ring und die Kappung des City-Rings.

100 Tage ist Bonns neue Oberbürgermeisterin Katja Dörner jetzt im Amt. In einem Interview mit dem General-Anzeiger zieht sie eine erste Bilanz und kündigt schnelle Maßnahmen zur Verkehrswende an. Die Verkehrswende ist für die OB „der Hebel, um mehr Klimaschutz für Bonn zu erreichen“. Dörner: „Wir müssen bei der Verkehrswende mehr Gas geben.“

So will sie dem Stadtrat alsbald eine Vorlage auf den Tisch legen, um den City-Ring für den Autoverkehr wieder kappen zu können und die seit Jahren diskutierten Planungen für einen neuen Busbahnhof umzusetzen. Auch sollen weitere sogenannte Protected Bike Lines (auf der Fahrbahn sicher abgetrennte Radwege) in absehbarer Zeit in Bonn eingerichtet und Umweltspuren ausgewiesen werden.