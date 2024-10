Kommunalwahl 2025 SPD-Politiker Reeh-Schall kann sich OB-Kandidatur in Bonn vorstellen

Bonn · Bis jetzt hält die Bonner SPD hinterm Berg, wen sie im Zusammenhang mit der Kommunalwahl nächstes Jahr als Kandidaten für das Oberbürgeramt ins Rennen schicken will. Mittlerweile macht der Name eines Mannes die Runde, der in Bonn kein Unbekannter ist.