Wohnunglose trommeln vor Altem Rathaus Wenn das Gehalt nicht mehr für die Miete in Bonn reicht

„3500 Menschen sind in Bonn als wohnungslos registriert, zuzüglich der Dunkelziffer der verdeckten Wohnungslosen. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl verzehnfacht”, sagte Gerhard Roden von der Caritas Bonn. Etwa 100 Menschen übernachten auf der Straße, der Rest übernachtet in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Die Träger dieser Einrichtungen stellten klar: Die immer weiter zunehmende Verschärfung auf dem Bonner Wohnungsmarkt gehe mit einer Zunahme der Wohnungslosigkeit einher. Auch Menschen mit Beruf könnten sich inzwischen die Mieten nicht mehr leisten oder fänden, im Falle eines notwendigen Umzugs, keine Wohnungen mehr in ihrem Budget. Viele lebten in großer Angst vor drohender Wohnungslosigkeit.