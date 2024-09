Polizei veröffentlicht Fotos Fünf junge Männer überfallen 19-Jährigen in Bonner Innenstadt

Die fünf jungen Männer sollen in der Nacht zum 4. Mai etwa zwischen 1 und 2 Uhr nachts einen 19-Jährigen und seinen 15 Jahre alten Begleiter in der Innenstadt verprügelt und bestohlen haben, so die Polizei. Nach Angaben des 19-Jährigen sollen sich die fünf jungen Männer zuvor gut mit den beiden Opfern verstanden und etwa eine dreiviertel Stunde lang Zeit mit ihnen verbracht haben. Plötzlich sollen die fünf Täter den 19-Jährigen gewürgt und auf den Boden gedrückt haben, bevor sie ihn schlugen und traten. Dabei entrissen sie ihm seine Tasche der Marke „„Hello Kitty" und stahlen diese mitsamt darin befindlichem Bargeld sowie Einweg-E-Zigaretten (Vapes) und eine Sonnenbrille der Marke Prada. Einer der Täter nahm währenddessen den 15-Jährigen in den Schwitzkasten. Weil er sich daraus befreien konnte, gelang es den Tätern nicht, auch ihn auszurauben. Die Männer flohen danach unerkannt.