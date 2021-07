Angebot in Bonn : Offene Corona-Impfaktion in Tannenbusch hatte großen Zulauf

Tannenbusch Der erste offene Impftermin ohne Voranmeldung in Tannenbusch hatte großen Zulauf. Viele wählten das Vakzin von Johnson&Johnson. Weitere Aktionen dieser Art in Bonn sollen folgen.

Ein älterer Mann nordafrikansicher Herkunft blickte skeptisch vom Einkaufszentrum in Tannenbusch zum Platz vor dem Bildungs- und Familienzentrum Haus Vielinbusch hinüber, wo die Stadt Bonn am Samstag ihre erste Vor-Ort-Impfaktion gestartet hatte. Er gehe da nicht hin, sagte er. Aber nicht, weil er das Impfen ablehne. „Es sind zu viele Leute da“, meinte er. Er warte noch. Auch Student Ahmed fand es zu voll, aber er hatte sich dennoch eine Nummer geben lassen.

In der Tat herrschte ein reger Betrieb dort – so viel, dass recht schnell das Ordnungsamt vor Ort war, um die Menschenansammlung etwas zu entzerren. Natürlich wusste man von dem Termin, aber Abstand musste trotzdem sein. Das niederschwellige und vor allem mehrsprachige Angebot lockte viele Menschen aus Tannenbusch und Umgebung an, auch deshalb, weil neben Biontech/Pfizer ebenfalls das Vakzin von Johnson&Johnson verimpft wurde: Ein Piks reicht, dann ist man durch. „Der soll ja schon wirksam genug sein“, sagte ein 54-Jähriger nach der Impfung.

„Schlecht geplant“

Das hätten sie direkt machen müssen, meinte Friedrich Kastirr aus Bornheim. „Das ist schlecht geplant.“ Und man hätte ein Megafon mitbringen müssen, um die Nummern aufzurufen, damit man nicht erst die Leute suchen musste. Kastirr war aufs Geratewohl gekommen, um sich impfen zu lassen, da er als Handwerker im Baugewerbe viel unterwegs ist und nie sicher sein kann, dass er Impftermine einhalten kann. Deshalb wählte er ebenfalls Johnson&Johnson. Für ihn ist wichtig, „dass man wieder mit Leuten in Berührung kommen kann, ohne Angst zu haben“. Und irgendwann wolle er mal wieder in den Urlaub fahren.

„Erst hatten wir keinen Impfstoff, jetzt werden wir damit überschwemmt und sollen ihn unters Volk bringen“, so die Bonner Gesundheitsdezernentin Margarete Heidler. Das tue man jetzt. Ursprünglich war nur Johnson&Johnson im Gespräch gewesen, der andere Impfstoff kam am Freitag spontan mit dem 31. Impferlass des Landes dazu. „Wie können immer nur nach Erlasslage agieren“, sagte sie. Auch in Sachen Impfen von Kindern ab zwölf Jahren. Man müsse vorsichtig bleiben, meinte Kinderarzt Hubert Radinger, es fehle noch an schlüssigen Studien. „Ein Überschuss an Impfstoff sollte nicht die wissenschaftliche Begleitung außer Kraft setzen.“