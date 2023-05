Anwohner der Bonner Südstadt Ohne Auto hat er seine Termine nicht geschafft

Den guten Willen wird man Bernd Loschnig kaum absprechen können. Im vergangenen Jahr hat er in der Zeit des Neun-Euro-Tickets das Auto stehen lassen und ist sechs Wochen lang konsequent mit Bus und Bahn zur Arbeit gefahren, bevor er aufgab. „Züge kamen verspätet oder sind ausgefallen. Ich habe meine Termine nicht geschafft“, sagt Loschnig, der seit vielen Jahren am Rande der Bonner Südstadt zur Gronau lebt. Loschnig, Jahrgang 1967, arbeitet freischaffend als Theaterpädagoge und in der politischen Bildung. Er muss mal nach Remagen, mal nach Hennef, mal in andere Orte, die nur schwer mit dem Nahverkehr zu erreichen sind. Manchmal hat er zwei, drei Tage an Ort und Stelle zu tun. „Car-Sharing lohnt sich da nicht.“