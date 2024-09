Last-Minute-Dirndl und -Lederhosen Hier gibt es Trachten für die Oktoberfest-Party im Brückenforum

Das Oktoberfest in München hat bereits begonnen, jetzt legt Bonn mit seiner jährlichen Oktoberfest-Party im Beueler Brückenforum nach: Am Freitag, 27. September, ab 20 Uhr startet die Gaudi in der Friedrich-Breuer-Straße 17 unter dem klassischen Motto „O'zapft is!“. Gefeiert wird im blau-weiß geschmückten Festsaal mit bayrischen Bierbänken und -tischen. Ein DJ und die Bonner Coverband Phine Knipp sorgen für die passende Wies’n-Musik und Bier aus Maßkrügen für Oktoberfest-Gefühle. Eine Maß Bier kostet dem Veranstalter Rheinevents zufolge an dem Abend 12 Euro und ist damit günstiger als beim Münchener Original, wo die Preisspanne in diesem Jahr zwischen stattlichen 13,60 Euro und 15,30 Euro liegt. Darauf darf angestoßen werden.