Weckenbrock-Nachfolge : Bonns neuer Stadtwerke-Chef kommt aus Bremen

Bonn Aufsichtsräte und Stadtrat berufen Olaf Hermes an die SWB-Spitze. Der 51-jährige Topmanager arbeitet derzeit noch für den Versorger swb Bremen und Bremerhaven. Er setzte sich gegen 50 Konkurrenten durch.

Die Bonner Stadtwerke haben einen neuen Chef. Diplom-Ökonom Olaf Hermes (51) wird Vorsitzender der SWB-Geschäftsführung sowie in Personalunion Geschäftsführer der SWB-Tochter Energie und Wasser (EnW), wie das kommunale Unternehmen am Freitag mitteilte. Am späten Donnerstagabend hat der Stadtrat im nichtöffentlichen Teil der Sitzung der Berufung zugestimmt. Auch die Aufsichtsratsgremien votierten zuvor für den Manager. Er folgt in beiden Funktionen auf Peter Weckenbrock (65), der Ende Juni nach 18 SWB-Jahren in den Ruhestand tritt.