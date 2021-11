Eislaufen im Bonner Stadtgarten : „Bonn on Ice“ muss Eröffnung verschieben

Bonn Der Ausfall einer alten Pumpe bringt den Zeitplan durcheinander. Betreiber Otmar Kaiser hofft, dass er den Eröffnungstermin am Freitag halten kann.

Otmar Kaiser, der Betreiber der „Bonn on Ice“-Eisbahn im Stadtgarten , und sein Mitarbeiter Zslatan Muratagic schauen stirnrunzelnd durch die offene Wartungsklappe auf das grüne Gehäuse einer Pumpe vor ihnen. Es ist eine von zwei Pumpen, die die rund 3500 Liter Kühlflüssigkeit aus Glycol und Wasser durch Schläuche in die Kühlmatten pumpen sollen, die den Boden der Eislaufhalle zu bedecken. „Sie können sich das wie eine umgekehrte Fußbodenheizung vorstellen“, erklärt Kaiser.

Dabei sind die Vorbereitungen in diesem Jahr besonders zügig vorangegangen. „So weit waren wir noch nie eine Woche vor der geplanten Eröffnung“, so Kaiser. „Ich habe mich schon gefragt, was jetzt noch passieren kann bei diesem ,Überraschungsei’ Eisbahn.“ Ob er damit das Schicksal herausgefordert hat? Jedenfalls hat es ihm, fast sprichwörtlich, ordentlich Sand ins Getriebe gestreut.

Eine Pumpe lässt sich nicht einschalten und die andere hat alleine nicht genug Leistung, um den Kreislauf der Kühlflüssigkeit aufrechtzuhalten. „Wir kriegen damit zwar die Flüssigkeit in die Matten, sie kommt dann nicht mehr am anderen Ende heraus, um wieder heruntergekühlt zu werden.“ Ein herbeieilender Techniker kann auch keine Abhilfe schaffen. Schnellste Lösung: Eine andere Pumpe muss her. Aber die ist nur in den Niederlanden zu bekommen. Vor Montag ist mit ihr nicht zu rechnen.