Filme am Hotel Königshof : BonnLive startet Open-Air-Kino am Rheinufer

Bonn Blockbuster für alle Altersklassen zeigt BonnLive im Open-Air-Kino vom 21. bis 28. August am Rheinufer in Bonn. Bis zu 300 Zuschauer passen auf die Terrasse des Hotels Königshof.

Geplant sind an sieben Tagen Vorführung von Klassikern der Kinogeschichte, aber auch aktuelle Filme werden gezeigt. Das Programm wird dabei nicht nur auf Erwachsene ausgelegt. An Nachmittagen wird es auch Vorführungen für die ganze Familie geben. „Es war uns wichtig, dass wir mit unseren Veranstaltungen auch weiterhin alle Altersklassen und Interessen ansprechen“, betont Katharina Hetkämper, Geschäftsführerin der BonnLive GmbH.

Los geht es am Sonntag, 21. August, um 15 Uhr mit Harry „Potter und der Gefangene von Askaban“, um 19.15 Uhr beginnt „Dune“. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. An den folgenden Tagen erwartet die bis zu 300 Zuschauer unter anderem Blockbuster wie „Batman“, „Dune“, „Contra“, „A Star is born“ und „Die Schule der magischen Tiere“. Karten kosten zehn, beziehungsweise 14 Euro plus Gebühr – je nach Film. Auch eine Ladies Night ist geplant. Serviert werden kühle Getränke und heiße Snacks.