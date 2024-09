Nach Beschwerden von Anwohnern Bonner Ordnungsamt rückt zu Methadonpraxis an der Poppelsdorfer Allee aus

Knapp einen Monat ist es her, dass die Anwohner an der Poppelsdorfer Allee ihr blaues Wunder erlebten. Quasi über Nacht, wie eine Nachbarin schilderte, hatte im Untergeschoss der Hausnummer 60 eine Substitutionspraxis eröffnet und war für opioidabhängige Menschen zur Anlaufstelle geworden. Die Sorge der Anwohner, die Wohnumgebung könnte unsicher und gefährlich werden, speist sich auch aus der Vergangenheit. In Bonn ist der Substitutionsarzt kein Unbekannter. Schon vor über zehn Jahren sah er sich mit seiner Praxis dem Gegenwind der Anwohnerschaft an seinem damaligen Standort ausgesetzt.