Bonner Ordnungsamt soll kontrollieren Neue Cannabisverordnung gilt schon bei Rhein in Flammen

Bonn · Bei Ordnungswidrigkeiten gegen das Cannabis-Gesetz sind die Gemeinden zuständig. Die Stadt Bonn kündigt an, bei Verstößen an Rhein in Flammen einzuschreiten. Personalrat und Polizeigewerkschaft halten eine flächendeckende Kontrolle jedoch für illusorisch.

03.05.2024 , 20:19 Uhr

Ob die Regeln nach der Legalisierung des Cannabis-Konsums eingehalten werden, haben zu guten Teilen die Gemeinden zu kontrollieren. Foto: Meike Böschemeyer

Von Philipp Königs Redakteur Bonn