Verkehr in der Bonner Innenstadt : Oxfordstraße seit Montagmorgen nur noch einspurig befahrbar

Die Oxfordstraße in Bonn. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Aufgrund von Sanierungsarbeiten ist die Oxfordstraße seit Montagmorgen nur einspurig befahrbar. Es bildete sich ein langer Stau. Für weitere Einschränkungen sorgte der Ausfall einer Ampelanlage am Stadthaus.



Am Montagmorgen haben in der Oxfordstraße die Arbeiten zur Fahrbahnsanierung und der anschließenden Einrichtung von Radfahrstreifen und Umweltspuren begonnen. In einem ersten Bauabschnitt werden zwischen Stadthaus und Bertha-von-Suttner-Platz unter anderem Teile des Fahrbahnrandes für eine neue Entwässerungsrinne aufgebaggert, erklärte ein Mitarbeiter einer Fachfirma.

Da bereits ab dem ersten Tag die rechte Fahrspur gesperrt ist, bildeten sich schon morgens Fahrzeugschlangen in Richtung Bertha-von-Suttner-Platz. Zudem sorgte am Montagmorgen der Ausfall der Ampel in Höhe des Stadthauses für Staus rund um die Kreuzung Berliner Platz/Oxfordstraße/Sterntorbrücke/Elisabeth-Selbert-Platz.

Erst Sanierung, dann Radstreifen und Umweltspuren

Die Arbeiten in der Oxfordstraße bereiten die Fahrbahnsanierung vor, die in den Sommerferien ansteht. In diesem frühen Stadium würden die Absperrungen außerhalb der Arbeitszeiten noch an den rechten Fahrbahnrand verlagert, sodass wieder mehr Platz ist. Im Anschluss an die Sanierung will die Verwaltung den Abschnitt zwischen Altem Friedhof und Bertha-von-Suttner-Platz durch die Einrichtung von Umweltspuren und Radfahrstreifen neu aufteilen.