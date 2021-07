Vorfall in Bonn : Mann verletzt Paketboten und flieht mit Zustellfahrzeug

Bonn Ein Unbekannter hat am Montag einen Paketboten aus dessen Fahrzeug gezogen und ist anschließend mit dem Wagen geflohen. Der Paketbote wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Mann soll am Montag einen Paketboten in Bonn beraubt und mit dessen Zustellfahrzeug davongefahren sein. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 32-Jährige gegen 11.25 Uhr sein Zustellfahrzeug auf der Sebastianstraße Ecke Mordkapellenpfad in Poppelsdorf abgestellt. Als er zurück zu seinem Fahrbahn kam, zog ihn der Unbekannte aus dem unbeschrifteten weißen Opel Vivaro, woraufhin er auf den Boden stürzte und verletzt wurde. Der Verdächtige fuhr mit dem Fahrzeug in Richtung der Clemens-August-Straße davon. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.