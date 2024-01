„100 Tage Angriff auf Israel“ Palästinenser kritisieren Bonner Uni-Veranstaltung mit israelischen Gästen

Mit der Solidaritätsveranstaltung „100 Tage Angriff auf Israel“ will die Bonner Universität kommenden Montag, 15. Januar, „die enormen sicherheitspolitischen Auswirkungen der islamistischen Barbarei vom 7. Oktober 2023 näher beleuchten“, heißt es in der Ankündigung. Die Gästeliste ist hochkarätig: So soll nicht nur Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden, sprechen, sondern auch Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert, NRW-Europaminister Nathanael Liminski sowie der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor. Kritik gibt es von der Palästinensischen Gemeinde Bonn, die auf Menschenrechtsverletzungen im Nahost-Konflikt verweist und Einseitigkeit in der wissenschaftlichen Arbeit anprangert. Die Bonner Polizei stellt sich auf einen Großeinsatz ein: Unter anderem ist ein Demozug mit 400 Teilnehmern zum Uniforum in der Heussallee geplant.