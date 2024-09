Forderung der CDU Mittelrhein Palais Schaumburg soll zum „Haus der Demokratie“ werden

Die CDU Mittelrhein erhält Unterstützung für ihren Vorschlag, dass leer stehende Palais Schaumburg in Bonn dauerhaft als „Haus der Demokratie“ zu nutzen. Ein entsprechender Antrag des Bezirksverbands wurde auf dem CDU-Landesparteitag am Samstag in Münster beschlossen, wie der Bezirksverband mitteilte. Das Palais Schaumburg, das bisher als zweiter Dienstsitz des Bundeskanzlers genutzt wurde, solle demnach als Ort der politischen Bildung und Erinnerungskultur erhalten bleiben und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das Bundeskanzleramt hatte das Gebäude Ende Juni mitten in den Sanierungsarbeiten aufgegeben.