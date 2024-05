Enttäuschte Besucher bei Festival in der Bonner Rheinaue Panne bei Feuerwerk und Drohnenshow von Rhein in Flammen

Die Vorbereitungen auf der Feuerwerkwiese hinter dem Rheinauensee für Drohnenshow und Feuerwerk als Höhepunkt des dreitägigen Open-Air-Festivals liefen gut. Das Team rund um die Veranstaltungstechniker Showmatrix GmbH, die in enger Absprache mit den Feuerwerkgestaltern in diesem Jahr die Drohnenshow konzipiert hatte, standen für den Aufbau in den Startlöchern – mit dem Regenradar im Blick wartete das Team in der eingerichteten Kommunikationszentrale auf ihren Startschuss. Das finale Startsignal sollte dann am Abend von der Zentrale an die verschiedenen Techniker auf dem Gelände gesendet werden, sagte Madlen Kronfeld, Sprecherin der Showmatrix GmbH. Vorab wurden 300 Drohnen sorgfältig auf einem abgesteckten Feld aufgestellt und für den großen Auftritt testgeflogen.