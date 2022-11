In der Bonner Innenstadt : 30-Jähriger nach mutmaßlicher Diebestour in Haft

30-Jähriger nach mutmaßlicher Diebestour in Haft

In der Bonner Innenstadt

Bonn Ein 30-Jähriger befindet sich nach einer mutmaßlichen Diebestour durch die Bonner Innenstadt in Untersuchungshaft. Mitarbeiter eines Geschäftes hatten den Mann beim Stehlen überrascht.

Die Bonner Polizei hat einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen, der Waren aus mehreren Geschäften gestohlen haben soll. Aufgefallen war der 30 Jahre alte Mann am Freitagabend, als er aus einem Drogeriemarkt in der Sternstraße Parfum im Wert von rund 50 Euro unbezahlt mitnehmen wollte, wie die Polizei am Montag mitteilte.