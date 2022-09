Ecke Pariser Straße/ Dubliner Straße gesperrt : Pariser Straße in Bonn stürzt nach Wasserrohrbruch ein

Die Arbeiten nach dem Wasserrohrbruch auf der Pariser Straße. Foto: Axel Vogel

Bonn Am Montagmittag ist unter der Pariser Straße in Bonn ein Rohr gebrochen, wodurch die Straße unterspült wurde. Die Straße ist in Bereich Richtung Bonn gesperrt worden, die Reparaturen laufen.



Die Pariser Straße in Bonn-Auerberg ist an der Ecke Dubliner Straße am Montagmorgen nach einem Wasserrohrbruch in Richtung Innenstadt gesperrt worden. Die Straße ist hier unterspült worden, weshalb ein Stück der Fahrbahn eingebrochen ist.

Der Bahnbetrieb ist durch die Sperrung nicht betroffen. In die andere Richtung ist die Pariser Straße normal befahrbar. Die Reparaturen laufen.

(ga)