Kosten ab 1. Januar 2023 : Parken am Frankenbad ist bald kostenpflichtig

Noch dürfen Autofahrer ihre Fahrzeuge auf dem Frankenbadparkplatz drei Stunden kostenlos abstellen. Ab 1. Januar soll die Gebührenpflicht kommen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Koalition will den Parkplatz am Frankenbad in Bonn bewirtschaften. Ab kommendem Jahr soll das Parken dann kostenpflichtig werden. Wird es eine Ausnahmeregelung für Badegäste geben?