Parken und Verkehr : Stadt Bonn installiert neues digitales Parkleitsystem

Beuel Die Stadt Bonn installiert ein neues digitales Parkleitsystem. Ab Jahresende erhalten Autofahrer die erforderlichen Infos über LED-Tafeln.

Zum Jahresende beabsichtigt die Stadt Bonn, ein digitales Parkleitsystem in Betrieb zu nehmen. Seit Montag werden an verschiedenen Standorten in der Bonner Innenstadt und im Beueler Bezirkszentrum die ersten LED-Tafeln montiert.

Mit der Umsetzung der vom Bonner Stadtrat und von der Bezirksvertretung Beuel beschlossenen Maßnahme geht eine langjährige Forderung unter anderem von der Gewerbe-Gemeinschaft Beuel (GGB) in Erfüllung. „Mit dem Hinweis auf die Tiefgaragen Brückenforum und Rathaus wird auf immerhin 306 Parkplätze hingewiesen. Als positive Folge wird hierdurch auf Dauer auch der Parksuchverkehr in der Friedrich-Breuer-Straße vermindert“, erklärte GGB-Vorsitzender Werner Koch am Mittwoch dem GA. Ein wichtiger nächster Schritt sei in Beuel eine ergänzende Parkraumbeschilderung, die auf weitere Parkmöglichkeiten in Beuel hinweise. „Das betrifft die Gustav-Kessler-Straße, den Parkplatz an der Rheinaustraße, den Bahnhof und den Heckelsbergplatz. In Summe sind dies weitere 203 Parkplätze“, so Koch.